Roma a valanga sul Monza: 4-0 e giallorossi a -2 dalla Fiorentina

vedi letture

Nel monday night di Serie A tutto troppo facile per la Roma. All'Olimpico i giallorossi colgono il terzo successo consecutivo in campionato (il quinto delle ultime sei), superando il Monza per 4-0.

Roma che parte con Paredes e Dybala in panchina, davanti c'è un altro argentino, Matias Soulé assieme a Eldor Shomurodov. Ma la gara la mette in discesa Alexis Saelemaekers, che al 10' pesca il jolly dal limite, mancino telecomandato sul palo lontano a battere Turati e 1-0. I giallorossi legittimano il vantaggio e raddoppiano poco dopo la mezz'ora sull'asse Soulé-Shomurodov, cross dolcissimo dal fondo del primo, capocciata da pochi passi del secondo, che torna al gol in campionato dopo sei mesi. Nel secondo tempo arrivano anche le reti di Angelino e Cristante. Roma che vincendo arriva a quota 40 punti, al nono posto a -2 dalla Fiorentina; Monza che rimane ultimo, a 14 (meno 9 dalla salvezza).