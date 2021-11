ROGGI, Viola in EL? Perché no. Ma a Empoli è dura

L'ex viola e procuratore Moreno Roggi ha analizzato il momento della Fiorentina, alla luce del successo di sabato sera contro il Milan. Ecco le sue parole: “Vlahovic? Al secondo anno da giocatore chiave non solo si sta confermando, ma sta migliorando, sia tecnicamente, che sotto il punto di vista mentale, della tempra emotiva. È scontato dire che è destinato a diventare uno dei più grandi al mondo nel suo ruolo. Viola da Europa? Perché no… nei primi dieci posti tutto è possibile! Se la Fiorentina dà continuità a al gioco espresso fino a ora, ha sicuramente tutte le carte per entrarci! Italiano? È un allenatore che sa lavorare benissimo sulla testa dei calciatori. È stato bravissimo a far “sgonfiare” il caso Vlahovic, proteggendo, lui come tutto lo spogliatoio, il ragazzo dalle critiche. Sabato sera Igor e Venuti hanno dimostrato, se si vuole, di poter essere anche due grandi centrali. Vedere Venuti in anticipo su Ibrahimovic ti fa luccicare gli occhi! Trasferta di Empoli? Partita difficile, come tutti i derby è un impegno pericoloso. L’Empoli sta dimostrando tutto il proprio valore, Andreazzoli, così come Italiano, ama giocare, fa dell’attacco la propria partita. Sarà una partita super equilibrata e godibile per il pubblico, una gran partita!”