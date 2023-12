ROCCHI, Nulla da dire su Rapuano per Roma-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La sua posizione era in bilico fino a ieri, oggi è arrivata la decisione di Gianluca Rocchi. La direzione del match fra Frosinone e Torino non è piaciuta la società granata che lamenta un doppio giallo non comminato a Oyono, oltre ad un altro episodio capitato in area del Toro. Non è convinto nemmeno il designatore arbitrale che ha deciso - si legge sull'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport - di fermare il giovane arbitro, probabilmente, fino al 2024.

Rocchi invece non ha avuto nulla da dire sulle direzioni di Collu in Monza-Genoa e di Rapuano che in Roma-Fiorentina ha espulso due giocatori giallorossi, specialmente il secondo rosso di Zalewski giudicato da alcuni forse eccessivo.