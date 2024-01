ROCCHI, Il gol di Thorstvedt ai viola non era da annullare

Fonte: TMW

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, ha parlato nella conferenza stampa andata in scena questa mattina a Coverciano del gol annullato a Thorstvedt a Reggio Emilia contro i viola: "In Sassuolo-Fiorentina quello di Thorstvedt era un gol da non annullare perché quel gol era regolarissimo, è un errore fatto da un VAR anche molto bravo".

Di seguito il video con le dichiarazioni di Rocchi: