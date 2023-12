ROCCHI, C'è stato un solo errore in Genoa-Juventus

FirenzeViola.it

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha fatto il punto sugli episodi da moviola nell'appuntamento settimanale "Open VAR" su DAZN. L'analisi di Rocchi si riferiva alle partite dello scorso weekend ma c'è stato modo anche di toccare temi di quello appena concluso. In particolare Rocchi si è soffermato sulla partita di venerdì sera tra Genoa e Juventus e su due situazioni dubbie che hanno generato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori: "Se si toglie qualche episodio, in particolar modo a Genova, la giornata è stata sicuramente positiva".

A proposito della dura entrata del genoano Malinovskyi sullo juventino Yildiz, spiega: "Consideriamo un chiaro errore la mancata espulsione di Malinovskyi. Ho chiesto ai ragazzi di essere molto duri, non possiamo fare sconti a chi mette in difficoltà gli avversari con interventi pericolosi. Gli altri sono episodi di campo, non errori chiari come questo".