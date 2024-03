ROCCHI, Arthur da ammonire subito. VAR bene sul gol

FirenzeViola.it

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ai microfoni di DAZN, ha commentato la prestazione di Marchetti in Torino-Fiorentina. Queste le sue parole a partire dall'episodio dell'espulsione di Samuele Ricci: "Per Marchetti penso sia un discorso d’esperienza, ha meno di 30 gare in Serie A. Sul rosso di Ricci poteva gestire meglio la situazione. Secondo me si possono prendere provvedimenti per chi protesta, ma prima bisogna fischiare l’irregolarità. L’offesa non è mai accettata, poi ci sono certe cose che puoi gestire e l’esperienza è anche quella. Nella mia carriera da giovane degli errori li ho fatti. Quando dirigi le prime grandi partite ci possono stare degli errori. A Marchetti ho detto che la bravura dell’arbitro deve essere superare l’errore e tornare in campo in maniera positiva. Secondo me se l’arbitro va subito ad ammonire Arthur poi si può evitare la protesta di Ricci. Sicuramente stiamo lavorando per ridurre certi episodi".

Sul gol di Zapata

"Corretta l'On Field review. Potevamo fare meglio in campo però il VAR ha lavorato bene. Questo è un episodio che si poteva prendere anche in campo. Se decidi in campo certe decisioni vengono accettate in maniera migliore".