ROCCHI, A tu per tu con Rapuano al 45' di Napoli-Inter

NOTIZIE DI FV FIO-INT, CON AURELIANO POCHI PRECEDENTI MA MOLTI RIGORI Domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi si disputerà la partita Fiorentina-Inter valida per la ventiduesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna che in questa e nell'ultima stagione non ha mai... Domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi si disputerà la partita Fiorentina-Inter valida per la ventiduesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna che in questa e nell'ultima stagione non ha mai... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi