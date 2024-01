ROCCHI, A Le Iene: "Denuncia arbitro di A? Se ha le prove..."

FirenzeViola.it

Le Iene in onda questa sera manda un servizio di denuncia sul sistema arbitrale italiano e in particolare della Serie A accentrato sulle polemiche intorno al VAR e all'utilizzo del mezzo tecnologico. La trasmissione di Italia 1 ha raggiunto anche Gianluca Rocchi, designatore arbitrale: "Stiamo cercando di spiegare e fare del nostro meglio", dice all'inviato del programma. "Noi lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto". E di fronte alla domanda su sospetti di voti truccati in passato, glissa: "Io rispondo per le mie responsabilità".

A Rocchi viene raccontata la contestazione anonima di un arbitro di Serie A in attività, alla quale risponde così: "Problema suo. Se ha delle prove ce la fa vedere. Nessun problema. Io, vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Più trasparenza? Mah, più di così non so cosa dobbiamo fare, facciamo vedere tutto. Ammettiamo se sbagliamo, più di così, non sappiamo cosa fare".