Robin Gosens rammaricato: "Ieri era una gara importante, ma non l'abbiamo dimostrato"

"Sapevamo quanto era importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere quella l’importanza in campo. Sconfitta meritata, in più quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima": così Robin Gosens all'indomani di Fiorentina-Como. Il difensore viola ha voluto affidare a Instagram il suo commento al 2-0 incassato contro i lombardi. Di seguito il post originale pubblicato dall'ex Atalanta: