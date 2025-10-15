Roberto Breda su Gudmundsson: "È un anarchico. Ha bisogno di libertà"

Ospite di TMW Radio nel corso della trasmissione "Maracanà" il tecnico Roberto Breda ha toccato vari temi, dalla prossima sfida tra Roma e Inter alla differenze di prestazioni tra Fiorentina e nazionale di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole riguardo all'islandese: "E' un discorso tattico. E' un anarchico, ha bisogno di quella libertà che gli permette di capire come muoversi e trovare la posizione. Fa fatica ad entrare in schemi, perde in entrambe le fasi qualcosa.

Se vuole fare il salto di qualità però, deve trovare il modo di essere efficace anche in contesti organizzati. Spiace, perché ha enormi qualità. Il problema a Firenze è che non è tanto sviluppare la fase di possesso, ma che tante squadre devi aggredirle e serve un movimento sincronizzato di tutti. E qui lui fatica".