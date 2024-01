RIVA, La camera ardente allo stadio, domani i funerali

NOTIZIE DI FV SONDAGGIO, SCAMBIO BELOTTI-IKONÉ: DITECI LA VOSTRA! Stiamo entrando nei giorni caldi del mercato di gennaio e nelle ultime ore è rimbalzata una suggestione in chiave Fiorentina, ovvero l'ipotesi di uno scambio di prestiti con la Roma che coinvolgerebbe Andrea Belotti (in uscita dalla Capitale) e Jonathan... Stiamo entrando nei giorni caldi del mercato di gennaio e nelle ultime ore è rimbalzata una suggestione in chiave Fiorentina, ovvero l'ipotesi di uno scambio di prestiti con la Roma che coinvolgerebbe Andrea Belotti (in uscita dalla Capitale) e Jonathan... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi