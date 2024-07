RITIRO, Oggi ultimo allenamento viola a Preston

Come mostrano gli account ufficiali della Fiorentina, oggi ci sarà l'ultimo allenamento nella città che ha ospitato i viola in Inghilterra: Preston. In gruppo, come mostra il post su X, ci sono anche i nuovi innesti Pongracic e Colpani. Da vedere se quest'ultimo scenderà in campo domani, facendo il suo esordio nell'amichevole contro l'Hull City, in programma alle 20:45. Ecco il post su X: