RISULTATI, Vince l'Atalanta, il Torino e la Juventus

Questi i risultati delle gare giocate alle 18, in contemporanea con la Fiorentina.

ATALANTA SPEZIA 3-2 - Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, che batte lo Spezia per 3-2, quasi sul velluto nella prima parte del secondo tempo, poi con grande sofferenza e una traversa di Verde a pochissimo dal termine. I nerazzurri vincono tre partite consecutive, non succedeva da settembre, e si ergono a quota 58, quarto posto in classifica in solitaria.

JUVENTUS-LECCE 2-1 - Boccata d'ossigeno. Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato. La sfida contro il Lecce all'Allianz Stadium è finita 2-1, decisa da un gol realizzato al 40esimo dal giocatore più atteso. Da quel Dusan Vlahovic che, 84 giorni dopo l'ultima rete in Serie A, ha ritrovato la via del gol con una bella girata su un cross di Kostic.

SAMPDORIA-TORINO 0-2 - Il Torino torna al successo. Dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, i granata espugnano il "Ferraris" per 2-0 imponendosi su una Sampdoria sempre più destinata alla retrocessione.