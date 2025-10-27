Ripa su Ferrari: "Una soluzione interna, che doveva essere momentanea"

L'ex dirigente viola, Roberto Ripa, ha parlato così del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, dopo il pareggio di ieri sera: "Quando le cose in campo non vanno nel modo sperato, può capitare che ci siano dei problemi di comunicazione. Oggi devo dire, a malincuore, che la Fiorentina non ha gioco e questo non porta risultati, ma facilita una fragilità generale. Quando è scomparso Barone, la società ha optato per una soluzione interna, ma secondo me doveva essere momentanea.

Adesso servirebbe che il presidente parlasse per mandare un messaggio, indipendentemente che sia per proseguire questo percorso o che sia per chiuderlo. Ancora il presidente non ha mai parlato, questo sta mancando".