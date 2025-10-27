Ripa su Ferrari: "Una soluzione interna, che doveva essere momentanea"
FirenzeViola.it
L'ex dirigente viola, Roberto Ripa, ha parlato così del Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, dopo il pareggio di ieri sera: "Quando le cose in campo non vanno nel modo sperato, può capitare che ci siano dei problemi di comunicazione. Oggi devo dire, a malincuore, che la Fiorentina non ha gioco e questo non porta risultati, ma facilita una fragilità generale. Quando è scomparso Barone, la società ha optato per una soluzione interna, ma secondo me doveva essere momentanea.
Adesso servirebbe che il presidente parlasse per mandare un messaggio, indipendentemente che sia per proseguire questo percorso o che sia per chiuderlo. Ancora il presidente non ha mai parlato, questo sta mancando".
Pubblicità
News
Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna puredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Copertina
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com