Ufficiale Rinnovi: Paredes e la Roma ancora insieme, Mandas allunga con la Lazio

Arrivano da Roma due prolungamenti di contratto. Il primo è del portiere greco Christos Mandas (portato in Italia dall'ex viola Vryzaz ora agente di calciatori) con la Lazio, il secondo è del campione argentino Leandro Paredes con il club giallorosso per un altro anno nonostante le voci di un addio. Ecco i comunicaati dei due club romani.

Paredes-Roma fino al 2026 "L’AS Roma è lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia. Congratulazioni, Leo!".

Mandas-Lazio fino al 2029 "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029".