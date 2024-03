RIGORI, Altro caso a Genoa: lite Retegui-Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Fiorentina. Problemi dal dischetto anche in casa Genoa: nella serata di sabato il Grifone si è visto sconfitto tra le mura amiche dal Monza al termine di una partita ricca di azioni, emozioni ed eventi che alla fine ha visto trionfare con il risultato finale di 2-3 i brianzoli allenati da Palladino. Nel corso del match al Genoa è stato assegnato un calcio di rigore, poi sbagliato da Albert Gudmundsson che ha comunque insaccato sulla ribattuta del portiere monzese Di Gregorio.

Prima della battuta, però, è andato in scena un altro siparietto che ha coinvolto l'islandese e il centravanti rossoblù Mateo Retegui, il quale voleva calciare lui dal dischetto. Alla fine l'argentino si è dovuto arrendere, ma - si legge nel Secolo XIX di oggi - a mister Gilardino la scena non è piaciuta e in questi giorni è previsto un confronto tra la dirigenza e lo stesso Retegui. Esistono delle gerarchie e il giocatore deve accettarle. Peraltro i codici di comportamento per le squadre professionistiche prevedono la possibilità di erogare sanzioni per situazioni del genere, ma ancora nulla è deciso, prima si passerà dalla strada del chiarimento interno e poi eventualmente sarà valutato il tutto.