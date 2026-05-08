Social Riecco Piccoli, Balbo e Fortini... le immagini social della Fiorentina

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La Fiorentina sui propri canali social ha pubblicato immagini dell'allenamento odierno. Istanti che mostrano i calciatori della viola nel corso di azioni offensive, 2 vs 2 ed esercizi aerobici. Tra i presenti Piccoli, Balbo e Fortini, che hanno aumentato i carichi di allenamento ed hanno lavorato anche parzialmente in gruppo, mentre Moise Kean ha lavorato a parte. Il bomber della Fiorentina ha poche chance di convocazione a differenza di Piccoli, Balbo e Fortini per la cui convocazione sarà decisiva la rifinitura.

Queste le immagini: