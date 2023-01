RICHARDS, Storia di un amore mai sbocciato con la Viola

L'edizione odierna de La Nazione parla di quando Micah Richards arrivò alla Fiorentina. Quel ragazzo con il cognome che portava dritto più ai Rolling Stones (vedi il chitarrista Keith) che non al pallone, stava volando in Italia per coronare le sue passioni: una maglia da titolare, vivere in Italia e trovarsi a due passi dal mondo Ferrari. Già, perché proprio i superbolidi di Maranello sono sempre stati il debole di Richards. Tutto bello. Ma solo all’inizio. Perché la stagione in prestito finì per esaurirsi in un lampo.

Poi il racconto al The Guardian, di un rapporto mai nato con l’allenatore della Fiorentina: "Abbiamo una lavagna tattica e Montella nelle riunioni ci spiega come dobbiamo giocare. Io lo guardo e penso ‘Non capisco nulla di quello che sta dicendo". Chiedo ad uno dei miei sette compagni che parla inglese e poi scherzando dico: "Ha giocato nel Fulham, sicuramente ce lo può spiegare anche in inglese, ma..."