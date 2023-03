RIBERY, Studio da allenatore. Ho bisogno di adrenalina

Franck Ribery, ex attaccante della Fiorentina che adesso fa parte dello staff tecnico della Salernitana dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha rilasciato un'intervista a SportBild dove ha parlato anche del suo futuro: "Il mio obiettivo è quello di diventare allenatore, sto studiando per prendere il patentino. Ricoprire questo ruolo mi permetterà di ritrovare l'adrenalina e la pressione che accompagnano la vita del campo, sia per quanto riguarda gli allenamenti che le partite. Non riesco a vivere senza, ne ho bisogno per sentirmi felice".