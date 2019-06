REYES, Il figlio giocherà nelle giovanili del Real

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - José Antonio Reyes jr., l'11enne figlio dello sfortunato calciatore, ex Siviglia, Arsenal e Real deceduto un mese fa in seguito a un incidente stradale, giocherà dalla prossima stagione nelle giovanili del Real Madrid. Reduce dal torneo 'LaLiga Promises' con la maglia del Leganes, il giovane farà adesso il grande salto che era stato comunque deciso prima della tragedia che ha colpito lui e la sua famiglia. E su Instagram, Reyes jr. ha voluto ringraziare quanto lo hanno sostenuto in questo percorso e gli sono stati vicini dopo il lutto: "Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova tappa nel Real Madrid - ha scritto - Voglio ringraziare tutti per l'appoggio e la fiducia nei miei confronti, specialmente la mia famiglia. Continuerò a impegnarmi e ad apprendere con umiltà". E tra i tanti commenti al post, c'è anche quello di Cesc Fabregas, ex compagno e amico del padre: "Studia, ascolta, lotta e soprattutto non smettere mai di crederci. L'umiltà prima di tutto! Un sacco di fortuna, crack".