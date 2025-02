Retegui sbaglia un rigore, 1-1 tra Atalanta e Torino. Tornato Scamacca

L'Atalanta spreca tre punti dal dischetto con Retegui e si deve accontentare dell'1-1 con il Torino, bravo a rimontare allo svantaggio in 5 minuti.

Le occasioni e i gol Al 35' l'inzuccata di Djimsiti porta in vantaggio l'Atalanta dopo che al 22' era stato annullata dal Var un gol dell'ex della gara Bellanova ma Maripan già al 40' pareggia. Nella ripresa, al 74' la Dea fallisce una ghiotta occasione di tornare in vantaggio, con Retegui che si fa parare un tiro dal dischetto (rigore concesso per un fallo di Tameze) da Milinkovic-Savic, che compie comunque una prodezza.

Infortuni e ritorni

L'Atalanta dovrà fare i conti con alcuni infortuni, quello di Carnesecchi che nel riscaldamento ha accusato un problema muscolare e di Kolasinac, che alla mezzora ha dovuto lasciare il campo anche lui per un risentimento muscolare mentre nel finale è finalmente tornato in campo dopo il lungo stop per infortunio Scamacca.

La classifica

L'Atalanta con il puunto guadagnato si porta a 47 punti, salda al terzo posto, ma rischia di perdere terreno da Napoli (53) e Inter (50) che devono ancora giocare. Il Torino si porta invece ll'undicesimo posto a 27 punti, superando il Genoa.