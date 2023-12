REPORT, Gonzalez: lesione di secondo grado ai flessori

NOTIZIE DI FV SUPERCOPPA, NUOVO SPOSTAMENTO: L'IRA DELLA VIOLA Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it riguarda il nuovo spostamento di date della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna infatti non si giocherà più il 21, 22 e 25... Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it riguarda il nuovo spostamento di date della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna infatti non si giocherà più il 21, 22 e 25... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi