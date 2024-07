REPICE, Zaniolo? Lavorare con Gasperini scelta giusta

FirenzeViola.it

Il noto radiocronista e giornalista Francesco Repice è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Chiesa e Zaniolo, a caccia del riscatto la prossima stagione:

"Per Chiesa e la Roma trovatemi un giocatore più forte di lui in organico, Dybala a parte. Per la Roma sarebbe molto importante. Per quanto riguarda Zaniolo, lavorare con Gasperini è la scelta giusta. Tirerà fuori le cose giuste. E' stato il vero crac degli ultimi anni. Mi aspetto di più da loro ma sono un passo in avanti per gli organici che li aspettano. Zaniolo ha grande fiducia in se stesso, deve migliorare in alcuni atteggiamenti e si potrà tornare a puntare su di lui. Con Gasperini lavorerà in maniera seria".