RENZI, Vergognoso aver fatto disputare Fio-Juv

Matteo Renzi s'è scagliato contro la decisione della Lega Serie A di far disputare regolarmente nella serata di domenica Fiorentina-Juventus, gara vinta 1-0 dai bianconeri: "I tifosi della Fiesole hanno dato un segnale importante, tanti non sono andati a vedere la partita ed è clamoroso pensare alla Fiesole semivuota durante la partita con la Juve. La vergogna è della Lega Calcio che ha voluto anteporre il pallone alla tragedia che c’è stata. La politica è stata subalterna alla Lega Calcio, tanti politici di tanti colori hanno chiesto di non giocarla, mi sembra l’ennesima figuraccia di un mondo del calcio in mano a persone che non hanno a cuore gli interessi del calcio ma vogliono solo portare a casa un due euro in più", ha detto il leader di 'Italia Viva' ai microfoni di 'TV Play'.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Negli stessi giorni in cui Figline e Campi Bisenzio andavano sott’acqua Venezia e Firenze non andavano sott’acqua. A Venezia il Mose, costato milioni di euro, ha protetto Venezia. A Firenze la diga ha messo in sicurezza la città. Se si fa prevenzione le cose non succedono o succedono in modo meno grave. Non mi interessa il risultato sportivo, lo ribadisco".