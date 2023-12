RENZI, Lontano da Firenze stia Nardella, non la Fiorentina

FirenzeViola.it

Intervistato da La Nazione, l'ex presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze, oggi leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha detto la sua anche sulla questione stadio Franchi: "Firenze è stata una delle capitali del riformismo e io lavoro perché lo rimanga. Il problema è nato con le ultime scelte dell'amministrazione uscente. Dario Nardella sta sprecando oltre 100 milioni di euro pubblici sullo stadio. Toglie soldi alle case popolari e alle scuole per darli a uno stadio rabberciato, riuscendo nell'impresa di cacciare per anni la Fiorentina.

Per di più non avendo i soldi per finire i lavori: il cantiere rimarrà bloccato e la Fiorentina giocherà anni a Cesena o Modena. Che follia! Era dai tempi della famiglia Bischeri che a Firenze non si commetteva un errore del genere. Lontano da Firenze è bene che ci stia Nardella, non la Fiorentina":