RENZI, 55 mln per Firenze e il PD li mette sullo stadio

FirenzeViola.it

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è tornato sulla vicenda del restyling dello stadio Franchi e, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha attaccato nuovamente il PD per aver usato i soldi del PNRR sull’impianto sportivo di Campo di Marte: “55 milioni per Firenze e cosa fa il PD? Li mette sullo stadio. Ecco, la divisione alle prossime elezioni comunali di Firenze è molto semplice. Il PD vuole prendere questi soldi e darli allo stadio, che secondo me deve essere finanziato dai privati; Italia Viva questi soldi li vuole mettere sullo scuole, sugli ospedali e sulle strade.

E' semplicissimo: se voti PD dai i soldi allo stadio, se voti Italia Viva dai i soldi alle scuole. Facile no?”