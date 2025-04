Reijnders dopo la Fiorentina: "Non capisco perché iniziamo così"

Al termine della sfida contro la Fiorentina, Tijani Reijnders ha parlato così a DAZN: "Non capisco come si possa iniziare così e concedere due gol all'inizio. Siamo entrati in campo solo dopo averne preso due, dobbiamo cambiare qualcosa. Purtroppo è così ma abbiamo sette gare ancora e dobbiamo lottare. Spero di avere anche altre partite grazie alla Coppa per raggiungere un posto in Europa. Dobbiamo ricompattarci e concentrarci anche sul campionato".