Reginaldo: "Arrivai a Firenze e trovai dei campioni. Prandelli un maestro"
L'ex attaccante viola Reginaldo, ha parlato ai microfoni di DoppioPassoPodcast raccontando alcuni aneddoti della sua esperienza con la maglia della Fiorentina.
“Arrivai a Firenze dopo 5 anni al Treviso e mi trovai con gente davvero forte come Mutu, Toni, Pazzini, Jorgensen, Frey. Una volta arrivato, dopo 4 mesi di vacanza, pesavo 94 kili, tanto che il preparatore mi chiese se fossi un pugile. Per questo motivo io e Frey facemmo un mese di corsa per dimagrire”.
Poi si è espresso con grande affetto per l’ex allenatore viola Cesare Prandelli: “Bravissimo allenatore e spettacolare sotto l’aspetto umano. Per me è stato un maestro”.
