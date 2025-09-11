Reginaldo: "Arrivai a Firenze e trovai dei campioni. Prandelli un maestro"

di Redazione FV

L'ex attaccante viola Reginaldo, ha parlato ai microfoni di DoppioPassoPodcast raccontando alcuni aneddoti della sua esperienza con la maglia della Fiorentina.

“Arrivai a Firenze dopo 5 anni al Treviso e mi trovai con gente davvero forte come Mutu, Toni, Pazzini, Jorgensen, Frey. Una volta arrivato, dopo 4 mesi di vacanza, pesavo 94 kili, tanto che il preparatore mi chiese se fossi un pugile. Per questo motivo io e Frey facemmo un mese di corsa per dimagrire”.

Poi si è espresso con grande affetto per l’ex allenatore viola Cesare Prandelli: “Bravissimo allenatore e spettacolare sotto l’aspetto umano. Per me è stato un maestro”.