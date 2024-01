REGGIANA, Nesta: "Bianco arrivato già pronto da noi"

FirenzeViola.it

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta ha parlato anche di Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina attualmente in prestito agli emiliani: "Quest'anno abbiamo avuto difficoltà iniziali dovute agli infortuni. Ho fatto giocare tanti giovani che avrebbero dovuto fare un percorso diverso. Non tutti sono maturi allo stesso modo: solo Bianco lo è, altri devo crescere piano piano".