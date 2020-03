REAL MADRID, In quarantena: positivo nel baloncesto

Come annunciato da La Sexta e confermato da Marca in questi minuti, tutto il Real Madrid è in quarantena e rimarrà a casa nei prossimi giorni. La decisione è stata presa con urgenza dal presidente Florentino Perez per la presenza di un giocatore positivo al Coronavirus nel Real Madrid baloncesto, squadra di basket che vive a contatto con tutta la struttura del Real di Sergio Ramos e compagni. E' stato immediatamente isolato il centro sportivo di Valdebebas e sono stati mandati tutti a casa, sia i calciatori che i cestiti del Real. Con 15 giorni di quarantena prevista, si va verso lo stop per il Real anche al match di ritorno in Champions League contro il Manchester City: impensabile di giocare in questo momento, ecco perché l’intera competizione – come dopo il caso Rugani che impedirà alla Juve di scendere in campo col Lione – è a forte rischio.