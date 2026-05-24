Real Madrid, il tecnico Arbeloa esce di scena in silenzio. Da domani penserà al futuro

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Il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa, dopo la gara con l'Athetic che ha sancito l'addio di diversi giocatori e dello stesso tecnico, ha disertato la conferenza stampa, alimentando così i dubbi su un'uscita di scena in totale discrezione e senza spiegazioni pubbliche. D'altronde prima della gara aveva espresso le sue sensazioni affermando "Spero sia un arrivederci, questa l’ho sempre considerata casa mia, vent’anni dentro il Real Madrid. A partire da lunedì penserò cosa sia meglio per me, credo di aver dato tanto in questi quattro mesi e sono pronto per nuove sfide".

Da anni nel settore giovanile del Real, da gennaio Arbeloa si è ritrovato sulla panchina della prima squadra con uno spogliatoio nel caos ed ora i Blancos avrebbero puntato di ripartire da Josè Mourinho. Su questo aspetto aveva aggiunto: "So come stava lo spogliatoio quando sono arrivato, sicuramente sarebbe stato diverso con la stagione dall’inizio e allora ho cercato di fare nel modo migliore. Il risultato che tutti volevano non c'è stato ma sono contento di quello che abbiamo fatto in molti aspetti del club. Non posso dare molti consigli. Sicuramente non sarò su questa panchina l’anno prossimo, vado via grato per l’opportunità, ho imparato tanto e lascio molti amici".

Da domani insomma Arbeola torna sul mercato, idea per tante squadre. Il suo contratto con il Real era di 3,5 milioni netti a stagione, facilmente replicabile insomma.