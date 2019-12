RAZZISMO, Ghirelli: "Lo sport può fare molto"

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - "Lo sport può fare molto" per allontanare il razzismo. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine di una conferenza stampa a Firenze rispondendo ai cronisti sul razzismo nello sport. "In queste settimane - ha continuato - abbiamo colto e valorizzato cose semplici, come il giocatore del Padova che a Gubbio ha allacciato la scarpa ad un ragazzino". Ghirelli ha ricordato anche un episodio a "Bisceglie" dove, durante una contestazione a giocatori e dirigenza c'era "un calciatore appoggiato al palo e un bambino che gli ha dato la mano per sollevarlo" moralmente. "La cultura - ha evidenziato - in questi gesti è come far germogliare un percorso che vogliamo per la serie C". Ghirelli ha poi risposto ad una domanda sul fatto che ieri sono stati comunicati tutti gli orari delle partite del girone di ritorno, un modo per venire incontro ai tifosi. "Il calcio senza tifosi finisce - ha affermato - Nella moderna organizzazione di una famiglia, dobbiamo mettere il tifoso nelle condizioni di programmare. Abbiamo fatto una cosa normale: come si programma la stagione a teatro, ora si programma la serie C". (ANSA).