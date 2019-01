RAZZISMO, Fiona May: "Stanca dei problemi in A"

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - "Sono un po' stanca di sentire che quasi ogni settimana ci sono problemi in serie A" di razzismo. Lo ha detto l'ex campionessa di salto in lungo Fiona May a margine della presentazione della final eight di Coppa Italia di basket (in programma a Firenze dal 14 febbraio), a Palazzo Vecchio. La campagna fatta dall'Inter come risposta alla squalifica del proprio stadio (dopo i cori razzisti durante la gara col Napoli) è "un passo avanti per eliminare" il razzismo ma "bisogna 'andare sotto' questa situazione". Lo spot dell'Inter "va benissimo, ma bisogna fare qualcosa di molto più sostanzioso e pesante perché è inutile dire" di portare avanti la campagna "ma dopo due-tre settimane tutto viene dimenticato". "Non posso dire" che questo problema "c'è solo in Italia", perché "è in tutta Europa, ma bisogna trovare un modo per combattere ed eliminare questa situazione che non va bene", ha aggiunto May.