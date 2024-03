RAZZISMO, Abodi: "Sport abbia ruolo di rispetto sociale"

NOTIZIE DI FV IL VIKINGO STA TORNANDO: NUMERI E PROSPETTIVE DEL SUO 2024 È stato l'acquisto più costoso della scorsa estate, ora è finito il periodo di apprendimento e per Lucas Beltran (così come per la Fiorentina) quelli che arrivano saranno mesi di fuoco. Le pause per le nazionali, nel bene e nel male,... È stato l'acquisto più costoso della scorsa estate, ora è finito il periodo di apprendimento e per Lucas Beltran (così come per la Fiorentina) quelli che arrivano saranno mesi di fuoco. Le pause per le nazionali, nel bene e nel male,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi