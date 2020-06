RASHFORD, Donati 3 milioni di pasti ai poveri

(ANSA-AFP) - LONDRA, 12 GIU - Marcus Rashford, nazionale inglese del Manchester United, ha annunciato di aver raccolto i fondi necessari per consentire all'associazione FareShare di servire 3 milioni di pasti a persone disagiate. "Ho una grande notizia, ragazzi! Avevamo l'obiettivo che entro la fine di giugno FareShare sarebbe stato in grado di fornire 3 milioni di pasti a persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo", ha annunciato il giocatore sul proprio account Twitter. Quando la Premier League è stata sospesa, l'attaccante, 22 anni, ha iniziato a collaborare con FareShare, che lotta contro lo spreco alimentare e la malnutrizione. Il suo obiettivo: aiutare i bambini privati ;;dei pasti in mensa dalla chiusura delle scuole, a causa dell'epidemia di Covid-19. La campagna, veicolata su Twitter ed i social network dall'inizio di aprile, ha raccolto 134.000 sterline (150.000 euro), un importo arrivato a 400.000 sterline (quasi 450.000 euro) grazie alla donazione dello stesso Rashford. L'attaccante dei Red Devils ha dichiarato di aver ricevuto questo tipo di aiuto quando era un bambino cresciuto da una madre single, che doveva lavorare molte ore per assicurarsi che avesse almeno un pasto all'ora di cena. (ANSA-AFP).