Ranking Uefa, Italia seconda dietro all'Inghilterra dopo la giornata di Champions

Corsa Champions League sempre più avvincente in Serie A. Una lotta che vede coinvolta, insieme a Juventus, Milan, Bologna e Lazio, anche la Fiorentina. La speranza di queste formazioni è che, come nella stagione scorsa, l'Italia possa riuscire ad ottenere un quinto posto per l'Europa che conta. Al momento, dopo i risultati delle gare di andata dei play-off di Champions League, sarebbe così. L'Italia è infatti seconda, dietro all'Inghilterra, con 17.562 punti nel ranking Uefa stagionale per nazioni. Questa la classifica completa:



RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. Italia 17.562

---- ---- ----

3. Spagna 17.464

4. Germania 15.171

5. Portogallo 15.150

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 12.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125