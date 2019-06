RANKING FIFA, L'Italia sale e adesso è 14/a

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Le vittorie nelle qualificazioni per Euro 2020 fanno crescere l'Italia nel ranking Fifa. Nella classifica pubblicata oggi, e che vede sempre il Belgio in vetta, gli Azzurri risalgono al 14/o posto (+3), entrando anche nella top 10 delle selezioni europee, posizione importante anche in prospettiva verso il sorteggio delle qualificazioni al Mondiale 2022. Quanto al podio, alle spalle del Belgio restano con posizioni invariate i campioni del mondo della Francia e il Brasile. Quarto posto per l'Inghilterra, insidiata ora dal Portogallo, che grazie alla vittoria in Nations League ha guadagnato due caselle. Nella top 10, scivolano indietro la Croazia (6/a, -1), l'Uruguay (8/o, -2) e la Svizzera (9/a, -1), mentre guadagna due posizioni la Spagna (7/a). La Germania raggiunge l'11/o posto (+2) e sale anche l'Olanda (+2), che ha gli stessi punti dell'Italia al 14/o.