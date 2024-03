RANIERI, Vince a Empoli: "Oggi pappa al pomodoro"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Oggi è arrivata la pappa al pomodoro, al limite la ribollita. Siamo sempre terzultimi, questo mese è importante. Non è decisivo ma è indicativo per il futuro". Scherzando così in conferenza stampa, Claudio Ranieri commenta la vittoria del suo Cagliari a Empoli, nello scontro diretto per la corsa alla salvezza.

La squadra ha più equilibrio adesso?

"Sono d'accordo, sono ragazzi che si sacrificano. Tatticamente hanno fatto ciò che avevo chiesto, dovevamo essere più pungenti ma non è stato un nostro demerito"

Come ha visto l'Empoli?

"L'Empoli è più a buon punto, da quando è arrivato Nicola ha dato uno spirito battagliero. Ci sono giocatori di qualità e di prospettiva. Io sapevo che andavo in difficoltà ma non mi sono piaciute molte le loro ripartenze, perché avevo battuto molto su questa cosa"