RANIERI, Supercoppa? Non vediamo l'ora, siamo pronti

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni della Lega Serie A in occasione della Supercoppa Italiana a Riyadh e della prima partita del torneo di giovedì sera alle ore 20 contro il Napoli.

Queste le sue parole della breve intervista pubblicata su Instagram, Twitter e Youtube oltre che sui canali social della Fiorentina:

"Il viaggio è andato molto bene, è la prima volta che vengo in Arabia ed è anche la prima volta che faccio un viaggio così lungo con una squadra di calcio e per un torneo così importante. Per questa Supercoppa abbiamo grandi aspettative, siamo carichi, ci siamo allenati bene e veniamo da un buon momento, non vediamo l'ora di iniziare a giocare.

L'avversario che mi preoccupa di più sicuramente è il Napoli perché è la prima partita che ci aspetta nel torneo, il Napoli l'abbiamo già affrontato e abbiamo vinto all'andata in campionato però sono una grandissima squadra e sarà sicuramente una bella partita. In squadra siamo un gruppo fantastico, in particolare passo molto più tempo con Sottil, Mandragora, Biraghi e Parisi, ma siamo veramente tutti uniti".