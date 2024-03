RANIERI, Senza Joe Barone oggi non sarei dove sono

FirenzeViola.it

Luca Ranieri è arrivato da ragazzino alla Fiorentina, ha girato l'Italia in prestito tra Foggia, Ascoli, SPAL e Salernitana, e alla fine si è affermato proprio in viola con la nuova proprietà. Il difensore ha dedicato un pensiero all'ex general manager gigliato Joe Barone, scomparso oggi a 57 anni: "Grazie Joe. Grazie per aver creduto in me. Grazie per la tua umanità, gentilezza e empatia. Senza di te non sarei dove sono. Ti devo tanto. Sempre insieme a noi. Ciao dire".