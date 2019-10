RANIERI, Samp ha perso autostima ma gruppo vale

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - "Non è questo il valore della Sampdoria. Quando sei ultimo, perdi sicurezza e autostima". Si presenta cosi' Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Samp che sostituisce Di Francesco e affrontera' domenica la Roma. "Sono tifoso giallorosso, ma in campo non c'e' amore, solo professionalita' - ha detto l'allenatore, parlando al fianco di Massimo Ferrero - Gli schemi? Li ho fatti tutti, nella mia carriera, ma quel che conta e' altro: sceglierò undici giocatori che hanno voglia di lottare, il resto verrà"