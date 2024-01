RANIERI, Oggi giusto il pareggio. Ora testa al Lecce

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La domenica sera del Franchi ha portato un desolante 0-1 contro l'Inter, altro boccone amaro del 2024 per la Fiorentina. La squadra di Italiano non ha ancora vinto una partita nel nuovo anno, ma già all'indomani del ko coi nerazzurri è tempo di pensare... La domenica sera del Franchi ha portato un desolante 0-1 contro l'Inter, altro boccone amaro del 2024 per la Fiorentina. La squadra di Italiano non ha ancora vinto una partita nel nuovo anno, ma già all'indomani del ko coi nerazzurri è tempo di pensare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi