RANIERI, Mina ha personalità. È una forza della natura

Durante la consueta conferenza stampa di vigilia del match contro la Roma, l'allenatore del Cagliari Caludio Ranieri ha parlato del mercato e in particolare anche dell'arrivo di Yerry Mina dalla Fiorentina. Queste le sue parole riguardo all'arrivo del colombiano: "Mina era un ragazzo che volevamo all’inizio del mercato. È un giocatore che ha già giocato in Inghilterra, in Nazionale, ha un bagaglio con tante battaglie, devo solo metterlo a punto fisicamente perché ha fatto pochi minuti, sperando non si faccia male perché è un po’ un soggetto che tende ad avere piccoli problemi. Lui è molto generoso, è quel tipo di giocatore che ti dice che sta sempre bene anche quando avrebbe bisogno di un giorno di riposo.

Dovremo stare molto attenti su questo aspetto. Mina è una forza della natura, è entrato con il sorriso, con la personalità. Spero con lui di quadrare la difesa, sarebbe un gran colpo per noi".