RANIERI, Difensore goleador: è record in Italia

© foto di Federico De Luca

Nessuno come Luca Ranieri: col gol realizzato contro la Roma, il centrale della Fiorentina si conferma il difensore italiano dei cinque grandi campionati europei che ha segnato più gol in stagione considerando tutte le competizioni: 5 in totale, di cui 2 in campionato e 3 in Conference (compresa la doppietta contro il Genk a settembre). Il difensore classe '99, che prima di questa stagione aveva segnato solo una rete tra i professionisti quando giocava con la Salernitana, quest'anno sta diventando un fattore in zona-gol e soprattutto sulle palle alte: 4 dei 5 gol messi a referto da Ranieri infatti sono arrivati con deviazioni di testa sugli sviluppi di calci piazzati.