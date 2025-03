Ranieri all'intervallo: "Ora un'altra gara, l'Atalanta spingerà ma noi non possiamo mollare"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn al momento del ritorno in campo. Queste le sue parole: "E' stato un primo tempo pieno di duelli, adesso sappiamo che dovremmo affrontare un'altra gara. Non possiamo mollare niente, sappiamo che l'Atalanta spingerà e noi dobbiamo lottare fino in fondo".