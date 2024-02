RAMPANTI, Belotti deve ritrovare la fame però bel colpo

FirenzeViola.it

Grande ex del Torino, Rosario Rampanti ha parlato nel corso del TMW News anche del trasferimento di Belotti alla Fiorentina: "Io ho sempre detto che quella viola poteva essere una buona destinazione per lui. Il Gallo è un ottimo giocatore ma non può andare alla Roma e venire impiegato solo per pezzetti di gara. Ha una struttura fisica forte, possente e deve sempre giocare, come altri giocatori di peso. Se non lo fai giocare non riesce ad essere in condizione ottimale, non gli bastano gli allenamenti. Ha bisogno di minutaggio.

Al Toro andava a mille e aveva grandi motivazioni. A Firenze si ritroveranno un ottimo calciatore, con un allenatore bravo che saprà motivarlo. Deve tornargli la fame che aveva prima. In più avrà anche l'obiettivo della Nazionale. Ma a mio parere la Fiorentina ha fatto un bel colpo e sarà molto utile nella corsa europea".