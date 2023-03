RAIOLA, Si spacca in due il suo impero: Jack e Venuti...

Quasi un anno fa è venuto a mancare Mino Raiola, uno dei più grandi procuratori della storia del calcio. Dopo la sua morte in molti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato del suo impero. La situazione è ormai chiara e il suo impero si è pacificamente diviso in due; si è originato il gruppo Rafaela Pimenta e il Team Raiola, formato dal cugino di Mino, Vincenzo Raiola. Rientrano in questo contesto anche due calciatori della Fiorentina: Giacomo Bonaventura e Lorenzo Venuti, che hanno deciso di entrare a far parte del Team Raiola.