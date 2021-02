RAIOLA, Ibra unica cosa che poteva salvare il Milan

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Se sono stupito da Ibrahimovic? Non mi stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato". Lo dice l'agente Mino Raiola intercettato dai giornalisti a Milano. Raiola evita di commentare il futuro dei suoi assistiti. E quindi quello di Ibra e dell'esultanza dopo il 501esimo gol che sembrava un messaggio alla dirigenza sul rinnovo: "Questo lo devi chiedere a lui, sono marchi registrati con brevetto. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan". Anche il rinnovo di Donnarumma è un argomento tabù: "Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre". Raiola non si sbilancia neppure su Pogba: "La gente è molto nervosa quando io parlo, ho capito che è meglio non parlare". (ANSA).