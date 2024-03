RAI, Italiano e Biraghi al San Raffaele: la ricostruzione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Rai aggiorna la situazione relativa alle condizioni di Joe Barone, vittima di un malore che ha portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina. Il dg viola avrebbe patito il malore in questione mentre si trovava in albergo a Bergamo con la Fiorentina, e adesso si troverebbe al San Raffaele di Milano in stato di rianimazione. All'ospedale è giunto il capitano viola Cristiano Biraghi, il tecnico Vincenzo Italiano e una rappresentanza di giocatori.