RADU, Ieri in Curva Nord con le SS naziste sulla felpa

Stefan Radu ci è ricascato.

L'ex difensore della Lazio, prosciolto dalla Commissione disciplinare nazionale nel 2012 dopo aver salutato i tifosi biancocelesti con il saluto romano, è stato pizzicato ieri sera in Curva Nord per il derby con una felpa che richiama le SS naziste. A rivelare il dettaglio è stato, in maniera involontaria e con il post che è stato poi rimosso, l'account in lingua inglese della Lega Serie A, che ha pubblicato un'immagine di Radu con la felpa degli Ultras Lazio i che sulla manica riportava la scritta SS Lazio, con le due lettere della sigla personalizzate in maniera da richiamare in maniera palese l’organizzazione paramilitare del Partito nazista durante il Terzo Reich.